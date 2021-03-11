“Новая Почта” повышает тарифы на доставку и упаковку

Группа компаний «Новая Почта» с 20 марта повышает тарифы на доставку отправлений и на их упаковку.
Об этом сообщает пресс-служба НП.
Тариф на доставку посылок вырастет на 5 грн, а на их упаковку — на 1-6 грн.
При этом отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки «Новой Почты».
«Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное — чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу», — говорится в сообщении.
Повышение тарифов в НП объясняют экономическими причинами.
«Понимая всю сложность экономической ситуации, связанной с пандемией и карантинными ограничениями, „Новая Почта“ длительное время сознательно не повышала тарифы. Но мы вынуждены сделать незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцией», — говорится в сообщении пресс-службы.
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