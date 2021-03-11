«УЗ» продлевает ограничение продажи билетов и высадки-посадки пассажиров в «красных» зонах

Ограничение продажи билетов, а также высадки и посадки пассажиров, направляющихся из/в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, останутся в силе до 19 марта включительно, отмечается в сообщении «Укрзализныци» в четверг.

Ограничения будут отменены по факту официального выхода регионов из статуса «красных зон» согласно решению Министерства здравоохранения.

«Укрзализныця» также подчеркивает, что готова к назначению специальных рейсов по представлению облгосадминистраций для безопасной транспортировки людей с соблюдением всех карантинных требований.

Как сообщалось, ранее «Укрзализныця» внесла изменения в график курсирования пригородных и региональных поездов в «красных» областях.