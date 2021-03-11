«УЗ» продлевает ограничение продажи билетов и высадки-посадки пассажиров в «красных» зонах

Ограничение продажи билетов, а также высадки и посадки пассажиров, направляющихся из/в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, останутся в силе до 19 марта включительно, отмечается в сообщении «Укрзализныци» в четверг.
Ограничения будут отменены по факту официального выхода регионов из статуса «красных зон» согласно решению Министерства здравоохранения.
«Укрзализныця» также подчеркивает, что готова к назначению специальных рейсов по представлению облгосадминистраций для безопасной транспортировки людей с соблюдением всех карантинных требований.
Как сообщалось, ранее «Укрзализныця» внесла изменения в график курсирования пригородных и региональных поездов в «красных» областях.
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