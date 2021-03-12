Netflix введет ограничения на совместное использование аккаунта

Стриминговый сервис Netflix планирует внести изменения в систему совместного использования аккаунтов: лицам, не состоящими в родственных отношениях с абонентом, хотят закрыть доступ к этой функции.
Компания тестирует опцию, которая помогает бороться с обменом паролями. Суть ее состоит в том, чтобы при входе с другого аккаунта присылать пользователям оповещения с требованием подтвердить авторизацию.
«Тестирование разработано, чтобы помочь убедиться, что люди, использующие учетные записи, имеют на это право» , — цитирует CNN заявление представителя Netflix. Компания собирается ограничить абонентов в совместном использовании аккаунтов, которые переданы не членам семьи.
Чтобы контролировать это, Netflix будет собирать данные о подписчиках. Например, при входе в личный кабинет система предложит подтвердить учетную запись с помощью SMS или электронного письма. Если абонент не сможет подтвердить свое право на владение аккаунтом, ему предложат создать свой личный кабинет.
Пока что отмена совместного использования аккаунта — лишь тест, который проводится среди ограниченного числа пользователей приложения Netflix TV. Необходимость в тестировании возникла в связи с резким увеличением числа зрителей во время пандемии. В феврале количество абонентов стриминга достигло 200 млн.
Netflix не первый год пытается решить проблему совместных паролей и понять, стоит ли вообще вводить запрет. В 2019 году руководители стриминга сообщали, что компания намерена ликвидировать эту функцию и находится в поиске наиболее безболезненного для пользователей способа осуществить эти планы.
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