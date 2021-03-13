Аннексированный Севастополь возглавил в РФ рейтинг регионов с наибольшим ростом преступности

Лидером по темпам прироста количества преступлений в 2020 году в России стал аннексированный Севастополь, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. В этом городе преступность выросла на 44% по сравнению с 2019 годом. Второе место занимает Санкт-Петербург (+26,1%), третье — Ленинградская область (+12,8%).
Лидерами по улучшению криминогенной обстановки стали Чечня (-16,9%), Северная Осетия (-15%) и Адыгея (-12,4%).
"Криминогенная ситуация в стране по итогам 2020 года осталась стабильной. Относительно предыдущего года число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1% и перешагнуло отметку в 2 млн",— сообщили в российской Генпрокуратуре. По данным ведомства, с разной интенсивностью рост преступности отмечается в 50 регионах РФ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016