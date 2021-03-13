Аннексированный Севастополь возглавил в РФ рейтинг регионов с наибольшим ростом преступности

Лидером по темпам прироста количества преступлений в 2020 году в России стал аннексированный Севастополь, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. В этом городе преступность выросла на 44% по сравнению с 2019 годом. Второе место занимает Санкт-Петербург (+26,1%), третье — Ленинградская область (+12,8%).

Лидерами по улучшению криминогенной обстановки стали Чечня (-16,9%), Северная Осетия (-15%) и Адыгея (-12,4%).

"Криминогенная ситуация в стране по итогам 2020 года осталась стабильной. Относительно предыдущего года число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1% и перешагнуло отметку в 2 млн",— сообщили в российской Генпрокуратуре. По данным ведомства, с разной интенсивностью рост преступности отмечается в 50 регионах РФ.