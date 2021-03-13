S&P прогнозирует провал вакцинации в Украине

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует медленную вакцинацию от коронавируса в Украине. К середине года можно будет обеспечить меньше 3% населения.
Об этом говорится в сообщении агентства.
Как отметили в S&P, в первой половине 2021 года Украина должна получить 2,3 миллиона доз — из 8 миллионов гарантированных — через центр всемирного доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) Всемирной организации здравоохранения. Этого достаточно для введения двух доз на человека для 2,7% населения.
Кроме того, напомнили в S&P, на данный момент власти ожидают 25 миллионов доз из различных источников, чего достаточно для иммунизации 30% населения двумя дозами.
«Однако доставка вакцины, скорее всего, будет медленной», — считают в S&P.
Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля, в ее рамках используется препарат Covishield индийского производства, который изготовлен по лицензии AstraZeneca. Закуплена партия объемом 500 000 доз должна пойти на вакцинацию около 250 000 украинцев.
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