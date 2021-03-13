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Пять государств ЕС направили письмо в Брюссель с призывом разобраться с распределением вакцин от COVID-19

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Пять государств ЕС направили письмо в Брюссель с призывом разобраться с распределением вакцин от COVID-19

Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия призвали провести европейский саммит, чтобы обсудить диспропорции в распределении вакцин против коронавируса между государствами ЕС, говорится в совместном письме этих государств, опубликованном в субботу.

«Мы призываем вас... как можно скорее провести обсуждение этого важного вопроса среди лидеров (европейских государств)», — говорится в письме, направленном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю.

В письме подчеркивается, что «поставки вакцины некоторыми фармацевтическими компаниями в ряд стран ЕС осуществляются не на справедливой основе».

«Если эта система сохранится, то она продолжит создавать и наращивать огромные диспропорции среди государств-членов к лету, в результате чего некоторые страны смогли бы достичь коллективного иммунитета за несколько недель, а другие сильно отстали бы», — отмечается в нем.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу заявил, что некоторые страны ЕС могли тайно от других государств подписать контракты на дополнительные поставки вакцины против коронавируса COVID-19. По его словам, «есть данные, которые указывают на то, что были дополнительные соглашения между странами-членами ЕС и фармацевтическими компаниями». Он допустил, что некоторые страны ЕС в итоге получили больше вакцин, чем им полагалось по правилам распределения препарата, составленным исходя из численности населения того или иного государства.

По мнению Курца, система поставок «не соответствует системе квот на душу населения». В качестве примера он привел Мальту, которая, как уточнил Курц, «до конца июня получит в три раза больше доз, чем Болгария... до конца июля».

Австрийский лидер подчеркнул, что ранее он обсуждал вопрос по поводу поставок вакцин с коллегами из других стран ЕС, в том числе из Бельгии, Греции, Польши, Словении и Чехии. Курц также призвал к гласности и транспарентности в обмене информацией по поводу вакцинации.

Вакцинация в ЕС началась в декабре прошлого года. Европейский регулятор к настоящему моменту одобрил три вакцины от коронавируса — производства компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

ЕС еще в 2020 году разработал план по распределению вакцин между странами-членами. В последние месяцы СМИ часто критикуют этот план, считая, что он обеспечивает слишком медленные темпы вакцинации населения.

Евросоюз, вакцина, COVID-19
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