Toyota покажет новый электрический кроссовер

Компания Toyota распространила тизер нового электрического кроссовера, премьера которого состоится в конце апреля 2021 года в рамках Шанхайского автосалона. Изображение накрытого материей автомобиля опубликовала пресс-служба японской марки.

Впервые о новом автомобиле Toyota стало известно в конце прошлого года. Тогда сообщалось, что японцы готовят совершенно новую модель, разработанную специально для европейского рынка. Автомобиль будет конкурировать с Volkswagen ID.4, Nissan Ariya и другими подобными машинами

Кроссовер построят на платформе e-TNGA — электрической версии новой модульной архитектуры Toyota, которую берут за основу большинства новых моделей Toyota. Шасси предусматривает различные варианты компоновок с передним, задним или полным приводом, а также возможность использовать силовые агрегаты и батареи разной мощности и емкости. Плюс ко всему разработчики отмечают, что платформа позволяет создавать автомобили «с отличной управляемостью и притягательным внешним видом».

По неофициальным данным, Toyota ведет разработку новой модели совместно с компанией Subaru, которая выпустит собственную версию кроссовера под названием Evoltis. Выпуск наладят на новом предприятии в Японии, где будут выпускать исключительно автомобили с электрическими силовыми установками.

Как ожидается, новый автомобиль дебютирует в Шанхае в виде концепт-кара, а его серийная версия появится через два года. В дальнейшем линейка электрических машин Toyota нового поколения пополнится маленьким кроссовером, созданным совместно с Suzuki, большим вседорожником, а также минивэном и седаном