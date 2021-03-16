Сети 5G медленно работают на iPhone 12

Названы смартфоны, передающие данные быстрее всего в мобильных сетях пятого поколения. iPhone 12 не вошел в топ-25. К таким выводам пришли эксперты аналитической компании Opensignal.
Анализировалась работа 5G-смартфонов не территории США. Возглавил рейтинг по скорости загрузки данных Galaxy S21 5G с результатом в 56 Мбит/с. на втором месте оказался TCL Revvl 5G, на третьем — OnePlus 8T+.
Наилучший результат среди смартфонов Apple показал iPhone 12 Pro — 36,9 Мбит/с. Но этого не хватило, чтобы войти в рейтинг из 25 самых быстрых телефонов, работающих в мобильных сетях пятого поколения.
Но как отмечают в Opensignal, пользователи актуальных смартфонов Apple довольны iPhone 12 — скорость передачи данных выросла в 2,3 раза по сравнению с LTE. Перспективным выглядит и решение о поддержки трубками из Купертино mmWave 5G, сверхбыстрого стандарта соединения в мобильных сетях. Глобальная версия iPhone 12 такой опции лишена.
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