Сети 5G медленно работают на iPhone 12

Названы смартфоны, передающие данные быстрее всего в мобильных сетях пятого поколения. iPhone 12 не вошел в топ-25. К таким выводам пришли эксперты аналитической компании Opensignal.

Анализировалась работа 5G-смартфонов не территории США. Возглавил рейтинг по скорости загрузки данных Galaxy S21 5G с результатом в 56 Мбит/с. на втором месте оказался TCL Revvl 5G, на третьем — OnePlus 8T+.

Наилучший результат среди смартфонов Apple показал iPhone 12 Pro — 36,9 Мбит/с. Но этого не хватило, чтобы войти в рейтинг из 25 самых быстрых телефонов, работающих в мобильных сетях пятого поколения.

Но как отмечают в Opensignal, пользователи актуальных смартфонов Apple довольны iPhone 12 — скорость передачи данных выросла в 2,3 раза по сравнению с LTE. Перспективным выглядит и решение о поддержки трубками из Купертино mmWave 5G, сверхбыстрого стандарта соединения в мобильных сетях. Глобальная версия iPhone 12 такой опции лишена.