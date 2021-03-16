Минобразования и хочет перевести школьников на дистанционное обучение

Дополнительно к установленным карантинным мероприятиям Министерство образования и Министерство здравоохранения Украины рекомендуют ввести дополнительные ограничения при «желтых» и «оранжевых» уровнях эпидемической опасности, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Как написал Шкарлет в своем Telegram-канале, в частности, предлагается переводить на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов учреждений общего среднего образования, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и студентов учреждений профессионального перед высшим и высшего образования.
«Прежде всего, эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышен эпидемические пороги гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни», — отметил министр.
Также он сообщил, что после консультаций с Министерством здравоохранения, Минобразования советует продолжить при необходимости каникулы в школах.
«Прошу педагогов и родителей с пониманием отнестись к таким мерам. Они вынужденные и имеют целью сохранение здоровья представителей педагогических коллективов, членов семей школьников, особенно тех, кто находится в зоне риска заболевания», — подчеркнул Шкарлет.
По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Украине сейчас достаточно напряженной.
В учебных заведениях Украины действуют карантинные ограничения, которые определены постановлением Кабинета министров № 104 от 17 февраля 2021 года.
В частности, запрещено посещать учебные заведения соискателями, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей и персонала учреждения; проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).
На территории регионов, для которых установлены «красный» уровень эпидемической опасности, запрещается посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме посещения детьми учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.
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