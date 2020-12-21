iPhone 12 возглавил список самых популярных 5G-смартфонов

Под конец 2020 года iPhone 12 возглавил рейтинг популярных 5G-смартфонов. Мировые продажи трубок, поддерживающих новую технологию, подсчитали аналитики Counterpoint Technology Market Research.
По итогам октября 2020 года iPhone 12 занял 16 процентов рынка смартфонов, работающих в мобильных сетях пятого поколения. На втором месте тоже оказался iPhone 12 с приставкой Pro (8 процентов).
Лидерство рейтинга утратил Samsung Galaxy Note 20 Ultra, который оказался на третьем месте с 4 процентами. Уже за ним следуют, каждый с 3 процентами — Huawei Nova 7 5G, Huawei P40 5G и Oppo A72 5G.
Аналитики считают, что и по итогам 2020 года iPhone 12 окажется наиболее продаваемым устройством с 5G. Отдельно подчеркивается, что все смартфоны этого поколения от Apple, вне зависимости от того, есть ли поддержка этого стандарта связи в стране или нет, поставляются с 5G-модемом.
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