Валютные резервы НБУ сократились еще на $800 миллионов

Международные резервы Нацбанка к 15 марта составляли $27,8 млрд по сравнению с $28,6 млрд на начало месяца. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

«С учетом выплат по погашению долга правительства и Национального банка перед МВФ в сумме 295,5 млн специальных прав заимствования, международные резервы НБУ по состоянию на 15 марта сократились до $27,8 млрд», — написал он.

По словам Данилишина, обменный курс гривны на межбанковском рынке продолжает находиться в боковом тренде на уровне около $27,7 грн/$1.

По его словам, на наличном рынке наблюдается незначительное преобладание предложения валюты над спросом (+$34 млн с начала марта), что позволило сократить чистую продажу наличной иностранной валюты банками с начала года до $21 млн.

По итогам февраля объемы международных резервов Нацбанка сократились на 200 млн долларов — с 28,8 млрд долларов на начало месяца до 28,6 млрд долларов на 1 марта 2021 года.

На начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,11 млрд.