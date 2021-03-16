Валютные резервы НБУ сократились еще на $800 миллионов

Международные резервы Нацбанка к 15 марта составляли $27,8 млрд по сравнению с $28,6 млрд на начало месяца. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.
«С учетом выплат по погашению долга правительства и Национального банка перед МВФ в сумме 295,5 млн специальных прав заимствования, международные резервы НБУ по состоянию на 15 марта сократились до $27,8 млрд», — написал он.
По словам Данилишина, обменный курс гривны на межбанковском рынке продолжает находиться в боковом тренде на уровне около $27,7 грн/$1.
По его словам, на наличном рынке наблюдается незначительное преобладание предложения валюты над спросом (+$34 млн с начала марта), что позволило сократить чистую продажу наличной иностранной валюты банками с начала года до $21 млн.
По итогам февраля объемы международных резервов Нацбанка сократились на 200 млн долларов — с 28,8 млрд долларов на начало месяца до 28,6 млрд долларов на 1 марта 2021 года.
На начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,11 млрд.
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