Украина возобновила экспорт мяса птицы в Евросоюз

Украина восстановила экспортные поставки мяса птицы в Евросоюз после введения в декабре 2020 года ЕС ограничений из-за вспышек птичьего гриппа в нескольких областях. Об этом написал замминистра экономики Тарас Качка на своей Facebook странице.
«Во время зимних месяцев в Украине произошло несколько случаев высокопатогенного гриппа птицы. На период зонирования этих случаев экспорт был остановлен», — отметил он.
По его словам, в течении последних нескольких недель удалось согласовать со всеми европейскими странами зонирование случаев птичьего гриппа в Украине.
Граница одной из таких зон прошла по Шулявскому мосту в Киеве.
Первая вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в начале декабря в Херсонской области. Спустя несколько недель грипп обнаружили на птицефабриках в Киевской и Николаевской областях.
После сообщений о птичьем гриппе ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис и Япония полностью прекратили импорт мяса птицы из Украины.
Напомним, что в 2019 году экспорт курятины из Украины в ЕС вырос на 8,6%, Украина вошла в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в страны Европейского Союза. Украину опередили только Бразилия и Таиланд, которые в течение 2019 экспортировали 313,6 и 308,6 тысячи тонн мяса птицы соответственно.
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