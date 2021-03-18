«Давайте докажем, что это возможно»: Зеленский призвал бизнес работать честно и открыто

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предпринимателей в Украине к честной работе вместе с государством.
«Понимаем, что долгие годы существовали условия, которые способствовали работе в тени и зарплатам в конвертах. Мы это понимаем, потому что было недоверие к государству. Я понимаю, что оно пока что существует, люди уклонялись от уплаты налогов государству. Однако мне кажется, что времена меняются, мы стремимся к справедливым, прозрачным, единым для всех правилам игры, но эта игра возможна только при участии двух игроков: и государства, и бизнеса», — сказал Зеленский на форуме «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство» в Киеве в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы нуждаемся и в ваших, уважаемые бизнесмены, шагах навстречу, вашей, уважаемые предприниматели, готовности работать вместе, работать честно, работать открыто и очень ответственно. Давайте вместе докажем, что в Украине это действительно возможно», — добавил он.
Глава государства подчеркнул, что все шаги, которые сегодня предпринимает государство, осуществляются в фарватере важных реформ.
«Среди прочего, это очищение судебной системы в Украине, преодоление коррупции, связываемой также часто с действиями некоторых судей, некоторых судов в Украине. Важна борьба с коррупцией через цифровизацию процессов. Мы на этом пути. И вы, мне кажется, уже видите определенные серьезные результаты: уменьшение роли государства там, где оно не является эффективным, принятие, разработка важных для экономики законопроектов, в частности нулевой декларации и налога на выведенный капитал. Понемногу мы идем к этому», — сказал Зеленский.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016