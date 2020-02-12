Зеленский завтра встретится с бизнесом в узком кругу

Президент Украины Владимир Зеленский намерен 13 февраля провести встречу с руководством Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), Американской торговой палаты, Союзом украинских предпринимателей, в дальнейшем может встретиться с бизнесом в более широком формате.

«Это инициатива от президента — встретиться с представителями бизнеса, чтобы услышать в рабочем порядке, какие проблемы на данный момент беспокоят бизнес-сообщество», — сказала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в преддверии встречи.

По ее словам, бизнес намерен отметить важность продолжения курса макроэкономической стабильности и сотрудничества с Международным валютным фондом.

Помимо этого, список вопросов, которые представители ассоциаций хотели бы обсудить с президентом, довольно большой.

«В основном вопросы сводятся к тому, что мы приветствуем макроэкономическую стабильность в государстве, хотим, чтобы она продолжалась. Мы — за продолжение сотрудничества с МВФ. На это также будет сделан акцент. Мы все будем отмечать необходимость критических изменений в системе правосудия, эффективно работающую систему правоохранительных органов», — отметила Деревянко.

Она также указала на возможность обсуждения борьбы с теневой экономикой.

«Помимо этого, будут подниматься вопросы кредитования и его доступности. Также — вопрос недопущения дополнительного давления на фонд оплаты труда. То есть, недопущение таких законодательных инициатив. Также — недопущение запуска параллельного импорта, в частности это касается имплементации национального принципа исчерпания прав и интеллектуальной собственности», — отметила исполнительный директор ЕБА.

В этом году встреча в таком формате происходит впервые, добавила Деревянко.