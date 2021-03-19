Беларусь подготовит новую песню к «Евровидению» после запрета

Группа «Галасы ЗМеста», которая будет представлять Беларусь на «Евровидении», подготовит новую песню, после того как организаторы конкурса отклонили предыдущий вариант. Об этом местным СМИ сообщил глава «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт.
«Учитывая наше сотрудничество с ЕВС, мы аналогичным образом предложили группе „Галасы ЗМеста“ предоставить нам какой-то иной вариант. Новую песню. И сейчас, насколько я знаю, идет активно работа», — сказал Эйсмонт.
11 марта организаторы «Евровидения» заявили, что заявленная песня «Галасы ЗМеста» не может в нынешнем ее виде участвовать в конкурсе, поскольку ставит под сомнение его аполитичность.
По мнению Эйсмонта, в песне не было политического контекста.
«Галасы 3Места» — музыкальный коллектив, который создали бывшие участники КВН из Барановичей. Он существует несколько лет, но свое название получил весной 2020 года. Коллектив в своих песнях высмеивает протесты и забастовки, которые в прошлом году проходили в Беларуси, а также действия лидеров белорусской оппозиции.
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