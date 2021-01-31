Собрание акционеров «Мотор Сич» в Запорожье прервали представители СБУ

Служба безопасности Украины проводит санкционированные судом следственно-оперативные действия в Запорожье по адресу объявления ООО «МС-4» общего собрания акционеров, сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что правоохранители фиксируют возможные противоправные действия со стороны представителей компаний «DCH» и «Skyrizon Aircraft Holdings Limited», связанные с установлением контроля над акционерным обществом «Мотор Сич».
«В рамках начатого уголовного производства, Служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение», — говорится в сообщении.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, что китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited и украинская ООО МС-4 Александра Ярославского, как владельцы акций «Мотор Січ», созвали на 31 января внеочередное собрание акционеров. На собрание планировали вынести вопросы смены набсовета и утверждения устава в новой редакции.
28 января Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Січ».
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