Билл Гейтс посоветовал молодежи больше думать о климате

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс в беседе с пользователями платформы Reddit посоветовал молодежи уделять больше внимания проблеме изменения климата.
Один из участников дискуссии поинтересовался у миллиардера, какой совет тот мог бы дать девятнадцатилетнему человеку.
«Старайтесь больше узнать о проблеме изменения климата. Разумеется, не стоит занимать этим все свое время — прежде всего вам необходимо выбрать интересную работу и понять, во что вы способны внести свой вклад. Тем не менее, не стоит забывать о глобальных целях, не имеющих отношения к вашим личным успехам», — призвал Гейтс.
В середине февраля основатель Microsoft рассказал о стремлении обнулить углеродный след от личного самолета. Он признался, что использует сделанное из растений биотопливо, которое стоит втрое дороже обычного, и таким образом старается внести посильный вклад в сохранение климата, а также стимулировать разработку инновационных технологий.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016