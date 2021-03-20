Билл Гейтс посоветовал молодежи больше думать о климате

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс в беседе с пользователями платформы Reddit посоветовал молодежи уделять больше внимания проблеме изменения климата.

Один из участников дискуссии поинтересовался у миллиардера, какой совет тот мог бы дать девятнадцатилетнему человеку.

«Старайтесь больше узнать о проблеме изменения климата. Разумеется, не стоит занимать этим все свое время — прежде всего вам необходимо выбрать интересную работу и понять, во что вы способны внести свой вклад. Тем не менее, не стоит забывать о глобальных целях, не имеющих отношения к вашим личным успехам», — призвал Гейтс.

В середине февраля основатель Microsoft рассказал о стремлении обнулить углеродный след от личного самолета. Он признался, что использует сделанное из растений биотопливо, которое стоит втрое дороже обычного, и таким образом старается внести посильный вклад в сохранение климата, а также стимулировать разработку инновационных технологий.