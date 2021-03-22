Судья из Закарпатья получил пять лет с конфискацией

Высший антикоррупционный суд приговорил судью Межигорского райсуда Закарпатской области к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщила СМИ пресс-секретарь суда Олеся Чемерис, решение приняла коллегия судей под председательством судьи Олеси Федорак в понедельник, 22 марта.

"Судья Межигорского райсуда Закарпатской области приговорен к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должность судьи до трех лет и конфискацией всего принадлежащего ему имущества", - сказала она.

Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС.

Как сообщалось, 5 февраля 2020 года судью Межигорского райсуда Закарпатской области Антона Гайдура уличили на «горячем» во время получения 15 тыс. грн неправомерной выгоды.

Следствие установило, что служитель Фемиды попросил предоставить и получил указанную сумму средств от физического лица за удовлетворение гражданского иска.