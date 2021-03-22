Судья из Закарпатья получил пять лет с конфискацией

Высший антикоррупционный суд приговорил судью Межигорского райсуда Закарпатской области к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщила СМИ пресс-секретарь суда Олеся Чемерис, решение приняла коллегия судей под председательством судьи Олеси Федорак в понедельник, 22 марта.
"Судья Межигорского райсуда Закарпатской области приговорен к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должность судьи до трех лет и конфискацией всего принадлежащего ему имущества", - сказала она.
Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС.
Как сообщалось, 5 февраля 2020 года судью Межигорского райсуда Закарпатской области Антона Гайдура уличили на «горячем» во время получения 15 тыс. грн неправомерной выгоды.
Следствие установило, что служитель Фемиды попросил предоставить и получил указанную сумму средств от физического лица за удовлетворение гражданского иска.
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