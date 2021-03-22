«Укрзализныця» пока продолжает работать в обычном режиме в Киеве, Одесской и Сумской областях

«Укрзализныця» (УЗ) заявила, что будет ограничивать высадку/посадку в «красных» зонах исключительно по решению государственных или региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как подчеркивается в сообщении на сайте УЗ в понедельник, автоматического транспортного локдауна по Киеву не будет.

«Это означает, что действующее расписание движения пока остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки/посадки в Киеве, Одесской и Сумской областях не произойдет до того, как Государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта», — отмечается в сообщении.

В частности, решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта, о чем «Укрзализныця» сообщит дополнительно.

Кабинет министров 22 марта согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для «красных» зон. Так, транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями соответствующих государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень «красных» зон по решению Минздрава.