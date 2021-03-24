В начале апреля в Украине прогнозируют по 20 тысяч случаев COVID-19, потом начнется снижение

Ученые Национальной академии наук Украины опубликовали новый прогноз распространения коронавируса в стране. В среднем в начале апреля может быть до 20 тысяч новых случаев.

Об этом говорится в прогнозе ученых.

Ученые считают, что среднее количество новых случаев коронавируса равно 16 217 (Prophet) и 15 063 (SEIR-U) в течение недели 24-30 марта 2021 года и 19 759 (SEIR-U) в течение недели 31 марта - 6 апреля 2021 года.

Больше всего заражений ожидается в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой области и в Киеве.

Отметим, COVID-статистика в Украине ухудшается, за минувшие сутки обнаружили очередной рост случаев. Минздрав сообщил о 14 174 новых заражениях коронавирусом.

Кроме того, в стране второй день подряд фиксируют антирекорд по летальным случаям. Вчера умерли еще 342 человека.