«Слуга народа» инициирует проведение внеочередного заседания Рады по событиям на Банковой

Народные депутаты от фракции «Слуга народа» будут инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления относительно оценки событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса президента, сообщает в официальном заявлении партии «Слуга народа».
«Фракция „Слуги народа“ всегда принципиально поддерживала право граждан на мирный протест как один из главных проявлений демократии. В то же время мы категорически не воспринимаем попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства», — говорится в заявлении, обнародованном в воскресенье.
В нем отмечается, что нардепы от «Слуги народа» требуют от правоохранительных органов немедленно дать юридическую оценку событиям, которые происходили 20 марта под Офисом президента и определить степень вины тех или иных участников за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу.
«Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятия постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам и т.п.», — резюмируют в «Слуге народа».
Как сообщалось, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.
Позже в ОП заявили, что размер ущерба, нанесенного государству в результате действий протестующих, по предварительным данным, составляет примерно 2 млн грн.
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