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Сейшелы начинают принимать туристов из других стран

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Сейшелы начинают принимать туристов из других стран

Республика Сейшельские Острова с 25 марта вновь начинает принимать иностранных туристов при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Как сообщило в четверг Сейшельское информационное агентство, исключение составит ЮАР, где высок уровень распространения нового опасного штамма COVID-19.

«Туристы, прибывающие в РСО, должны лишь предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до прилета, — приводит агентство слова министра иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестра Радегонде. — Никакого карантина не предусмотрено, приезжающие сразу смогут наслаждаться отдыхом в сертифицированных гостиницах. Однако они будут обязаны следовать мерам предосторожности — носить маски, пользоваться санитайзерами для рук и соблюдать социальную дистанцию».

«Мы надеемся, что открытие границ даст экономике долгожданный глоток воздуха, — отметил министр. — Надеемся также на оживление отраслей, связанных с туризмом. Люди по всему миру хотят отдыха, и Сейшелы рассматриваются как одна из возможностей».

На текущий день в ЮАР насчитывается наибольшее число заразившихся коронавирусом среди всех стран Африки. По словам министра, запрет в отношении туристов из этой страны связан с желанием сохранить европейский рынок, жизненно важный для экономики страны. «Проблема — европейский рынок, — указал Радегонде. — Мы и так находимся в черном списке Англии из-за наличия авиарейсов из Южной Африки. Мы ведем переговоры с британскими властями с тем, чтобы лучше понять их озабоченность. Когда мы решим эту проблему, мы будем открыты и для Южной Африки».

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По словам главного секретаря по туризму Анн Лафортюн, приезжающим следует бронировать номера в сертифицированных отелях и виллах. Ныне из 700 лицензированных гостиниц сертифицированы 535. «Сертификация говорит о соблюдении мер предосторожности, в том числе на случай, если турист заболеет — в гостинице будут знать, что делать, куда его помещать», — сказала она. По ее словам, туристам разрешено передвигаться между островами, в том числе самостоятельно на яхтах без экипажа.

Сейшелы, коронавирус
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