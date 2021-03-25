Партия Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле, но снова не сформирует устойчивое большинство

Партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху побеждает после подсчета 90% голосов избирателей на состоявшихся 23 марта парламентских выборах в Израиле, но создание устойчивой коалиции и нового правительства по их итогам маловероятно из-за распределения мест в будущем Кнессете (парламенте) 24-го созыва. Об этом сообщает в четверг государственное израильское радио Kan.

«После подсчета 90% голосов лагерь сторонников Нетаньяху получает 59 мест, а блок противников Нетаньяху — 56», — указывает радиостанция. По ее подсчетам, на настоящий момент 30 из 120 мест в Кнессете отходят «Ликуд», а ближайшему конкуренту — партии «Еш атид» лидера оппозиции Яира Лапида — 18 парламентских кресел, и большой разрыв между ними сохранится и после завершения подсчета всех голосов, что ожидается в пятницу.

Лагерь заявленных сторонников Нетаньяху по предварительным результатам подсчета голосов по состоянию на утро 25 марта получает под свой контроль 52 парламентских мандата (30 — «Ликуд», 9 — ультрарелигиозная партия ШАС, 7 — еще одна ультрарелигиозная партия «Объединенный иудаизм Торы» и 6 — новая правая партия «Религиозный сионизм»), еще 7 депутатских портфелей в коалицию может принести правая партия «Ямина», лидер которой — бывший министр обороны в предыдущем кабмине Нетаньяху Нафтали Беннет — уже заявил, что определится, кого поддерживать, только после публикации окончательных данных подсчета голосов. Беннет в Кнессете 23-го созыва, автоматически распущенном в декабре 2020 года из-за истечения сроков принятия госбюджета, находился в оппозиции и не входил в 35-е правительство Израиля. В любом случае, 59 мандатов не хватает для формирования устойчивой коалиции, что повышает вероятность проведения в стране пятых выборов осенью 2021 года.

Предыдущее правительство Израиля было сформировано 17 мая 2020 года по итогам состоявшихся 2 марта прошлого года парламентских выборов. Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря 2020 года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на 2020 год, а досрочные парламентские выборы были назначены на 23 марта.

По результатам двух предшествовавших выборам 2 марта 2020 года голосований в Израиле — 9 апреля и 17 сентября 2019 года — парламентариям не удавалось сформировать коалицию, которая контролировала бы более половины из 120 мест в Кнессете. В результате были объявлены сначала первые повторные выборы в истории Израиля, а затем и вторые.