Чернигов тоже хочет ужесточить карантин

В Чернигове планируют ввести усиленные карантинные ограничения с пятницы. Сегодня будет заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности.
Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко, передает пресс-служба городского совета.
Заседание состоится ориентировочно в 15 или 16 часов дня, отметил городской глава.
«Предлагаю определиться с ограничительными мерами, которые я предлагаю ввести не с понедельника, а с пятницы, с завтрашнего дня. В связи с чрезвычайно серьезным приростом количества заболевших, которые находятся в наших больницах — их уже более 230», — заявил он.
Атрошенко ранее говорил, если будет 230 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом, в городе будут ужесточать карантин.
«Скажем так: крайняя цифра, когда мы однозначно будем вводить более жесткие ограничения — это 270 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом», — заявил он.
Напомним, ранее в ОГА заявили, что Черниговская область находится в шаге от «красной» зоны.
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