Украина объявила подозрение заму командующего Черноморского флота РФ

В Украине объявили подозрение контр-адмиралу заместителю командующего Черноморского флота военно-морского флота Вооруженных сил РФ. Его подозревают в подстрекательстве украинских военных к госизмене во время оккупации Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Его подозревают в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены и пособничестве в ведении агрессивной войны.
По данным следствия, с 20 по 25 марта 2014 года во время активной фазы оккупации Крыма российский военный подстрекал украинских бойцов к совершению государственной измены.
Он предлагал им перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта, поднять им зарплаты и помочь с карьерой. В случае отказа он угрожал насилием со стороны российских военных.
Кроме того, заместитель командующего флота проводил «допросы» захваченных украинских офицеров, которых удерживали на гауптвахте ЧФ РФ, подстрекая их к государственной измене.
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