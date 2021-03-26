В Польше снова побит рекорд по количеству заболевших COVID-19

Суточный прирост числа случаев коронавирусной инфекции в Польше бьет рекорд второй день подряд, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

В четверг в стране был выявлен 34 151 новый случай COVID-19, что является наивысшим показателем с начала пандемии.

За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 35 143 человек. Это на 9 тысяч больше, чем в прошлую пятницу.

Общее количество случаев заражения с начала пандемии составило 2 189 966.

За последние сутки скончались 443 пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 51 305.

Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны введен режим локдауна. С субботы вводятся дополнительные ограничения. В стране закрыты торговые объекты кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения, закрыты отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно в том числе на улице.