В Тернополе снова усиливают карантин

В Тернополе вводится ряд новых ограничений для борьбы с распространением COVID-19, сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом в соцсети Facebook.
«Сегодня на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавируса решили: запретить массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанные с деятельностью объектов критической инфраструктуры); запретить в заведениях общественного питания празднования массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы)», — указывается в сообщении.
В заведениях общественного питания клиентам разрешается находиться до 2 часов с соблюдением противоэпидемическим мер.
Руководители ТРЦ и рынков должны обеспечить распределение потоков посетителей, в том числе отдельные входы и выходы, а также проводить обязательный температурный скрининг и обновить дистанционную разметку для посетителей. Деятельность учреждений, которые не смогут выполнить указанные условия, будет запрещена.
Перевозка пассажиров может осуществляться исключительно в масках. Количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест.
«С 18 июня ежедневно будут проверять общественный транспорт, рынки, ТРЦ города, чтобы убедиться, насколько там соблюдаются ограничительные меры», — подчеркивают в штабе.
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