Разумков собирает внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Рады в связи с требованием 156 народных депутатов, сообщает пресс-служба парламента.
Согласно обнародованной повестке дня, депутаты заслушают информацию глав Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Государственного бюро расследований относительно событий, которые произошли у здания Офиса президента 20 марта, и рассмотрят проект постановления № 5295 об осуждении этих событий.
Также повестка дня предусматривает рассмотрение проектов постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Александра Скичко и Игоря Колыхаева, а также о назначении внеочередных выборов мэра Харькова и Шегинивского сельского головы во Львовской области.
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