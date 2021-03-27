Разумков собирает внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Рады в связи с требованием 156 народных депутатов, сообщает пресс-служба парламента.

Согласно обнародованной повестке дня, депутаты заслушают информацию глав Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Государственного бюро расследований относительно событий, которые произошли у здания Офиса президента 20 марта, и рассмотрят проект постановления № 5295 об осуждении этих событий.

Также повестка дня предусматривает рассмотрение проектов постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Александра Скичко и Игоря Колыхаева, а также о назначении внеочередных выборов мэра Харькова и Шегинивского сельского головы во Львовской области.