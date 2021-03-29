Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание

Верховная Рада может провести еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе. Заседание может состояться во вторник, 30 марта.

Об этом в эфире «Украина 24» заявила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

По ее словам, сегодня после обеда согласительный совет может добавить постановление о ситуации на Донбассе в повестку дня.

«Сегодня комитет по вопросам иностранных дел собирается на свое внеочередное заседание и уже в обед будет готово это постановление, чтобы его рассмотреть и проголосовать в зале. Я считаю, что это очень важно, учитывая это обострение и провокации России, которые мы видим на Донбассе», — заявила Кравчук.

Напомним, в пятницу на Донбассе в результате обстрела боевиков погибли сразу четыре украинских военных, еще двое получили ранения.

Отметим, завтра парламент проведет два внеочередных заседания. Среди прочего на заседании рассмотрят вопрос оказания помощи предпринимателям из-за карантина. Всего на повестку дня будут вынесены 19 вопросов.