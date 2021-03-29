В Донецкой области посчитали 100% протоколов, в Ивано-Франковской только треть

По состоянию на 13:00 понедельника посчитано 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на промежуточных выборах народных депутатов в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область) и 37,6% — в ОИО № 87 (Ивано-Франковская область).
Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
Согласно обработанным 100% протоколов УИК в 50-м округе, 65,46% набрал кандидат от партии «Порядок» Андрей Аксенов, за которого голоса отдали 19 949 избирателей.
На втором месте Валентин Рыбин от «Партии Шария» с 13%, на третьем — кандидат от партии «Европейская солидарность» Юлия Кузьменко с 6,69%.
В то же время в 87-м округе, по информации на сайте ЦИК, посчитано 37,6% протоколов УИК. Лидерство в округе держит кандидат от партии «Слуга народа» Василий Вирастюк с 34,45%, за которого проголосовали 6035 избирателей. На втором месте — кандидат от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский с 27,61%, на третьем — выдвиженец партии «За будущее» Александр Шевченко с 27,60%.
Напомним, в Украине 28 марта состоялись промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область). Результаты голосования должны быть установлены до 12 апреля.
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