Visa впервые провела криптовалютную транзакцию

Visa стала первой из крупных платежных систем, которая начала проводить транзакции в криптовалюте. Сегодня, 29 марта, компания сообщила, что провела первую транзакцию в стейблкоине USDC с использованием блокчейна Ethereum. Ранее платежная система позволяла своим пользователям совершать операции только в фиатной валюте.

Криптовалютные транзакции в сети Visa будут проходить при сотрудничестве с платформой обмена цифровых денег Crypto.com. До конца года компания сделает доступной такую возможность для своих партнеров.

Две недели назад генеральный директор Visa Альфред Келли говорил, что в ближайшие пять лет криптовалюты могут начать широко использоваться в качестве средства платежа. По его словам, стейблкоины имеют перспективу стать новым платежным механизмом, особенно на развивающихся рынках.