Huawei планирует выпустить первый планшет на собственной операционной системе

Компания Huawei намеревается выпустить флагманский планшет MatePad Pro 2, который станет первым подобным гаджетом, работающим на операционной системе Harmony.
Как сообщил во вторник информационный портал Gizmochina со ссылкой на источники, разработчик в скором времени официально сообщит о выходе новинки.
Инженеры компании оборудуют планшет восьмиядерным процессором Hisilicon Kirin 9000. По сравнению с первой моделью MatePad Pro на новой версии планшета размер экрана станет больше. Его предшественник обладал диагональю 10,8 дюйма, а MatePad Pro 2 будет выходить в двух вариантах — с диагональю 12,2 или 12,6 дюйма
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