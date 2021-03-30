Рада легализовала паспорта в смартфоне

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 4355, повышающий статус использования цифровых паспортов в приложении «Дия» на юридическом уровне.

За документ на заседании во вторник проголосовали 302 народных депутата.

«Украина — первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи „Дии“ больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают. Это не просто важное событие в истории современной Украины и большой шаг к внедрению режима „без бумаги“, это уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться», — отметил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которого цитирует пресс-служба.

В Минцифры отмечают, что биометрический паспорт и ID-карта в «Дии» станут полным аналогом бумажного и пластикового на законодательном уровне с 23 августа 2021 года.

Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Законопроект также определяет терминологию, в частности применение электронных паспортов.

Министерство цифровой трансформации запустило цифровые паспорта в приложении «Дия» в апреле 2020 года. К настоящему времени ими могут пользоваться около 20 млн украинцев — более 5,5 млн из них имеют ID-карту и еще 18 млн являются собственниками заграничных биометрических паспортов.