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Верховная Рада разблокировала большую приватизацию в Украине

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Верховная Рада разблокировала большую приватизацию в Украине

Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект № 4543 о разблокировании процесса большой приватизации.

Как передает «Интерфакс-Украина», за проект закона во втором чтении проголосовали 257 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Как сообщалось, большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона № 540-IX от 30 марта 2020 года, который в связи с карантином установил ограничения на проведение приватизации больших объектов — как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. Законопроект № 4543 исключает эту норму.

приватизация
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