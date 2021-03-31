YouTube протестирует интерфейс без счетчика дизлайков

Социальная сеть YouTube проведет эксперимент, в рамках которого может скрыть счетчик дизлайков в некоторых профилях. В соцсети сообщили, что решили опробовать это нововведение после жалоб пользователей на кампании, в ходе которых массово ставят дизлайки определенным видео.
"Мы тестируем несколько новых дизайнов, которые не отражают общедоступный счетчик дизлайков",— говорится в сообщении YouTube в Twitter. Компания опубликовала пример такого дизайна: кнопка дизлайка под видео останется, но под ней не будет отображаться цифровое количество.
Как уточняет YouTube, блогеры по-прежнему смогут видеть точное количество лайков и дизлайков в приложении YouTube Studio. В каких странах пройдет эксперимент, не уточняется.
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