YouTube протестирует интерфейс без счетчика дизлайков

Социальная сеть YouTube проведет эксперимент, в рамках которого может скрыть счетчик дизлайков в некоторых профилях. В соцсети сообщили, что решили опробовать это нововведение после жалоб пользователей на кампании, в ходе которых массово ставят дизлайки определенным видео.

"Мы тестируем несколько новых дизайнов, которые не отражают общедоступный счетчик дизлайков",— говорится в сообщении YouTube в Twitter. Компания опубликовала пример такого дизайна: кнопка дизлайка под видео останется, но под ней не будет отображаться цифровое количество.

Как уточняет YouTube, блогеры по-прежнему смогут видеть точное количество лайков и дизлайков в приложении YouTube Studio. В каких странах пройдет эксперимент, не уточняется.