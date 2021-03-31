Степанов задекларировал четыре авто, драгоценности и сотни тысяч в валюте

Министр здравоохранения Максим Степанов в 2020 году заработал 497 527 гривен за основным местом работы и получил доход в виде процентов в размере 228 101 грн.
Об этом свидетельствует декларация министра здравоохранения, обнародованная на сайте госреестра деклараций НАПК.
Степанов также задекларировал 160 000 грн и 171 000 евро наличных средств и более 660 тыс. долларов и свыше 430 тыс. грн на банковских счетах. В то же время его жена имеет на различных банковских счетах более 1,7 млн грн и 242 тыс. долларов.
Кроме этого, Степанов задекларировал квартиру в Киеве площадью более 340 кв. метров, которая находится в собственности его жены Натальи Степановой, а также машино-место площадью 18 кв. м, также в собственности жены.
Еще Степанов задекларировал четыре легковых автомобиля: Range Rover 2014 года, стоимостью 2 725 911 грн и LEXUS 2005 года. Машины Lexus 2013 года стоимостью 689 346 грн и Lexus 2016 года стоимостью 3 077 593 грн, оформленные на жену министра здравоохранения.
Кроме этого, в собственности супругов Степановых находятся ювелирные изделия Cartier, Van Cleev & Arpels, Mauboussin, часы Girard-Perregaux, Rolex, Breguet, Piaget.
Также Степанов задекларировал корпоративные права в ООО Республиканский правовой союз и ООО Эдьюгет, которые переданы в управление.
Еще Степанов является председателем союза Одесской областной федерации футбола и возглавляет Фонд Максима Степанова.
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