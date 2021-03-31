Украина вышла из еще одного соглашения с Россией

Правительство разорвало соглашение с Россией о сотрудничестве в области туризма. Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании в среду.

«Прекратить действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма, подписанного 16 июля 1999 года в Киеве», — говорится в тексте постановления.

Мотивировано это решение тем, что, по его мнению, фактическое сотрудничество в этой отрасли прекращено, а перспективы налаживания такого взаимодействия отсутствуют.