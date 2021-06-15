Эрдоган прибыл в отвоеванный у Армении город Шуша

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во вторник в город Шуша в Нагорном Карабахе, где подпишет с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым межгосударственное соглашение, касающееся этого региона. Об этом сообщает телеканал TRT.
Автоколонна турецкого лидера, в составе которой он и прибыл в этот город из Баку с заездом в Физулинский район, насчитывает более 30 машин. Путь занял около пяти часов. Ожидается, что после торжественной встречи и официальной части Алиев проведет для Эрдогана экскурсию по Шуше.
Как отмечает агентство Anadolu, визит в Шушу — это первая в истории поездка турецкого лидера на территорию Нагорного Карабаха, и она несет символическое значение. Планирующиеся к подписанию документы касаются сотрудничества в восстановлении инфраструктуры Карабаха, жилой застройки, а также стороны заключат ряд договоренностей в экономике и политической сфере.
Эрдоган прибыл с официальным двухдневным визитом в Азербайджан поздно вечером по окончании саммита НАТО в Брюсселе 14 июня. В программе турецкого лидера помимо посещения Шуши выступление в парламенте Азербайджана и совместный с Алиевым просмотр футбольного матча Евро-2020 с участием турецкой сборной.
7 мая нынешнего года Алиев подписал распоряжение об объявлении города Шуша, перешедшего под контроль Баку после недавних боевых действий в Карабахе, культурной столицей страны.
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