В ЕС уже не исключают связи вакцины AstraZeneca с образованием тромбов

Связь между вакцинацией от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca, и образованием тромбов не доказана на данный момент, но возможна. С соответствующим заявлением выступило в среду Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
«К настоящему времени исследования не выявили специфичные факторы риска, такие как возраст, пол или проблемы со свертываемостью крови в прошлом, для этих редких явлений. Причинно-следственная связь не доказана, но возможна, поэтому необходим дальнейший анализ», — отметили в агентстве.
Параллельно EMA повторило озвученную ранее позицию, заключающуюся в том, что преимущества от использования препарата с точки зрения предотвращения заражения коронавирусом с госпитализацией и смертью перевешивают риски побочных эффектов.
В понедельник агентство организовало встречу независимых экспертов в рамках продолжающегося исследования случаев образовании тромбов при нарушении свертываемости крови у привившихся вакциной AstraZeneca, теперь называемой Vaxzevria. Среди прочего, специалисты обсудили такие вопросы, как возможные механизмы, факторы риска и данные, которые необходимы для дальнейшего исследования наблюдаемых осложнений. В среду комитет EMA по оценке фармаконадзорных рисков проводит заседание для обсуждения результатов данной встречи и дальнейших шагов. Ожидается, что обновленные рекомендации по вакцине будут опубликованы во время пленарного заседания комитета 6-9 апреля.
Сама AstraZeneca тем временем внесла дополнительную информацию в инструкцию к препарату, в которой сообщается о возможности редких осложнений и рекомендуется немедленно обращаться к специалистам в случае появления определенных симптомов.
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