Microsoft поставит армии США шлемы дополненной реальности на $22 млрд

Microsoft Corp. заключила контракт на поставку армии США шлемов дополненной реальности, которые будут созданы на основе разработанного ранее продукта компании HoloLens с использованием облачного сервиса Microsoft — Azur.
Сумма контракта, рассчитанного на 10 лет, составит $21,88 млрд, пишет The Wall Street Journal.
В общей сложности, по условиям контракта, Microsoft поставит армии более 120 тыс. шлемов, которые будут адаптированы к особенностям военной службы.
Шлемы, работающие на программном обеспечении Microsoft, повысят безопасность американских солдат, сделают их более эффективными за счет улучшения ситуативной осведомленности, а также создания дополнительных возможностей для подготовки, отмечают в компании.
Microsoft работала совместно с армией США над прототипом системы дополненной реальности Integrated Visual Augmentation System (IVAS) в течение двух лет.
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