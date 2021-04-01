Microsoft поставит армии США шлемы дополненной реальности на $22 млрд

Microsoft Corp. заключила контракт на поставку армии США шлемов дополненной реальности, которые будут созданы на основе разработанного ранее продукта компании HoloLens с использованием облачного сервиса Microsoft — Azur.

Сумма контракта, рассчитанного на 10 лет, составит $21,88 млрд, пишет The Wall Street Journal.

В общей сложности, по условиям контракта, Microsoft поставит армии более 120 тыс. шлемов, которые будут адаптированы к особенностям военной службы.

Шлемы, работающие на программном обеспечении Microsoft, повысят безопасность американских солдат, сделают их более эффективными за счет улучшения ситуативной осведомленности, а также создания дополнительных возможностей для подготовки, отмечают в компании.

Microsoft работала совместно с армией США над прототипом системы дополненной реальности Integrated Visual Augmentation System (IVAS) в течение двух лет.