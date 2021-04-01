Foxy Eyes: натуральный макияж глаз с лифтинг-эффектом

«Лисий» взгляд — горячий Insta-тренд, который покорил не только активных пользователей социальных сетей, но и модных селебрити. Американские супермодели Белла Хадид и Кендалл Дженнер делают Foxy Eyes чуть ли не на каждое мероприятие. Чем же так хорош этот мейк?

Главный плюс Foxy Eyes — возможность удлинить глаза и создать лифтинг-эффект без наращенных ресниц и операций с помощью одной лишь техники нанесения бьюти-средств. Такой макияж не предусматривает большого количества косметики, но при этом визуально подтягивает внешние уголки, добавляет взгляду выразительности, формирует легкий загадочный прищур и делает лицо более стройным.

Круглые глаза, нависшее веко, опущенные внешние углы или азиатский тип внешности — прекрасный повод опробовать технику «лисьего» макияжа. Для этого понадобится не так много продуктов:

карандаши для бровей и глаз;

тушь для ресниц (желательно ультрачерная);

опционально — подводка и тени двух оттенков: светлые (можно шиммерные) и темные (лучше матовые, но другой вариант не критичен).

Кисти для макияжа и стандартный набор для коррекции (база, тональный крем, румяна, бронзер, хайлайтер, пудра) — по умолчанию и согласно вашим предпочтениям. Например, у Catrice есть отличный универсальный праймер Ten!sational и эффективный консилер One Drop Coverage Weightless.

Основная идея Foxy Eyes — с помощью косметики зрительно вытянуть уголки линией, которая будет выходить за пределы век и подниматься к виску. Внешний уголок нужно затемнить, а темные матовые текстуры на подвижном веке — исключить, поскольку это уменьшит глаза.

Графичные стрелки станут эффектным штрихом, однако «эталонный», более натуральный макияж Foxy Eyes делают с помощью правильно растушеванных теней и карандаша коричневых и серых оттенков. Впрочем, кто сказал, что надо опираться на какие-либо стандарты? Известный в Instagram художник и визажист Мухаммед Хиндаш успешно создает Foxy Eyes с помощью одного лишь лайнера, потому что главное — нужный бьюти-эффект. Рассмотрим пошаговую инструкцию «лисьего» мейкапа.

1. Выравнивание тона лица

Любой макияж начинается с подготовки кожи. Накрашенные глаза рядом с какими-либо неровностями, покраснениями или темными кругами будут выглядеть неэстетично.

Нанесите увлажняющую базу, распределите по лицу тональный крем и дайте ему немного «осесть», прежде чем перейти к следующим действиям. Чтобы освежить вид, осветлите консилером зону под глазами и выступающие части: спинку носа, надбровные области, участок между бровями и подбородок. При необходимости припудрите Т-зону.

Если нужно скрыть желтизну или выраженные покраснения, с которыми не справляется тональный крем, используйте перед выравниванием тона корректор.

2. Брови как важный элемент Foxy Eyes

Используйте карандаш для заполнения и гель для укладки. Зачешите и зафиксируйте брови «веером», чтобы не было видно четкой арки. Старайтесь вытянуть их вверх по направлению к вискам, насколько позволяет природная форма. Если у вас есть консилер-стик, можете подвести линии под бровями для усиления лифтинг-эффекта.

3. Гипнотические «лисьи» глаза

Задача — создать иллюзию длинных и приподнятых с наружной стороны глаз. Для начала нанесите на все веко праймер, чтобы легче растушевывать последующие продукты. С помощью плоской кисти и темно-коричневых теней заполните межресничное пространство.

Проведите хорошо заточенным темным карандашом линию вдоль роста ресниц и продлите ее до внутреннего уголка. Нарисуйте в этой области аккуратный треугольник (чем изящнее и тоньше, тем лучше). Для близко посаженных глаз внутренняя стрелка должна быть максимально компактной, иначе рискуете исказить черты лица.

Растушуйте линию от внутреннего уголка к внешнему по направлению к вискам. Внутренняя и внешняя стрелки должны находиться на одной диагонали, чтобы глаза приобрели выразительную миндалевидную форму. На этом можете остановиться либо добавить тени. Скошенной кистью нанесите темный оттенок на внешний уголок, начиная от второй трети глаза, и хорошо растушуйте к вискам. В случае с нависшим веком заполните светлыми тенями центр подвижного века и выйдите за его естественный контур, а темными «приподнимите» складку выше.

Если макияж кажется незаконченным, добавьте стрелки. Во время прорисовки следуйте за тенями и вытягивайте линии к вискам, чтобы сохранить эффект.

Можете рисовать «хитрую» форму Foxy Eyes только с помощью лайнера или теней без использования карандаша. Многое зависит от самих продуктов, их взаимодействия с кожей и вашего вкуса. Выход тут один — экспериментировать.

Лайфхак: Если позволяет длина волос, сделайте тугой высокий хвост. Для примера погуглите фотографии заслуженного амбассадора «лисьего» взгляда Беллы Хадид: почти на всех она с высокой прической или хвостом. И неспроста, потому что натянутые вверх волосы слегка подтягивают кожу и визуально вытягивают глаза.

4. Тушь под правильным углом

Попробуйте поставить щеточку практически вертикально, под легким наклоном, и направлять движения в сторону виска. Во время нанесения концентрируйтесь на внешних уголках. Если нижние ресницы не редкие и в целом видны, ограничьтесь только верхними. Для лучшего эффекта стоит использовать аппликатор с ровной щетиной: если у вашей туши не такой, можете отдельно купить подходящую щеточку.

Остались последние штрихи: губы и контуринг. Принцип нанесения контурирующих средств прост: румяна — на «яблочки» щек, хайлайтер — на верхние точки скул, а бронзер — под румянами. Ну что, не хуже, чем у Беллы?