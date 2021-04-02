В Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина за замечание об отсутствии маски

Правоохранительные органы столицы задержали мужчину, который в помещении торгового центра на проспекте Победы выстрелил из пистолета в охранника, сделавшего ему замечание об отсутствии медицинской маски. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
«Мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинных мероприятий, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и сделал два выстрела в охранника», — говорится в сообщении. Уточняется, что охранник получил ранения головы и туловища, а 32-летний стрелявший был задержан на месте происшествия.
По информации прокуратуры, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено дело по статье о хулиганстве с применением оружия.
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