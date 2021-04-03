В непризнанной ДНР сообщили о гибели ребенка после удара беспилотника

Ребенок погиб в непризнанной Донецкой народной республике (ДНР) в результате удара, нанесенного при помощи беспилотника. Об этом сообщила в субботу так называемая Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

По ее данным, взрывное устройство сбросили с беспилотного летательного аппарата украинские военные.

«В этот момент во дворе находились два мирных жителя. В результате... погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении сепаратистов.

Как сообщило Донецкое агентство новостей, трагический инцидент произошел в поселке Александровское под городом Енакиево.

Сепаратисты отмечают, что это уже второй случай гибели мирного жителя в ДНР в результате обстрелов за последние несколько недель, когда обострилась ситуация на линии соприкосновения на Донбассе. 22 марта сообщалось, что от пули снайпера погиб мирный житель поселка Александровка на западе Донецка.