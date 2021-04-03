В РПЦ против идеи праздновать Пасху в одно время с католиками

Русская православная церковь (частью которой является Украинская православная церковь) не намерена менять свою пасхалию и отмечать праздник Воскресения Христова в одно время с католиками, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель представительства Константинопольского патриархата при Всемирном совете Церквей (ВСЦ) в Женеве архиепископ Телмисский Иов высказался за календарную реформу в православном мире с тем, чтобы установить единую с католиками дату празднования Пасхи.
«Это предложение обсуждалось, наверное, уже несколько десятилетий в разных контекстах, в том числе и во Всемирном совете Церквей. Но здесь вопрос очень простой — кто должен поменять свою пасхалию? Мы, например, свою пасхалию менять не собираемся», — сказал митрополит Иларион в эфире российского телевидения.
Он отметил, что предыстория этого вопроса давняя и восходит к первым векам христианства. По словам архиерея, если почитать книги древних историков, из них ясно, что в первоначальной христианской Церкви не было единой даты празднования Пасхи. На Первом Вселенском соборе в 325 году в Никее этот вопрос был решен и было установлено, что Пасха будет праздноваться в первое воскресенье после весеннего равноденствия, напомнил митрополит.
«Эта система вычисления до сих пор сохраняется в Православной церкви, и нет никаких внутренних импульсов, которые исходили бы от нашего церковного народа, в пользу того, чтобы заменить церковный календарь. Это касается не только даты празднования Пасхи, но и перехода на так называемый новый стиль, ведь время от времени раздаются голоса в пользу того, что нам следовало бы привести наш церковный календарь в соответствие с календарем светским... Вопрос о смене календаря сейчас на повестке дня в Православной церкви не стоит, во всяком случае, в Русской православной церкви», — заключил иерарх.
Напомним, католики в этом году отмечают Пасху 4 апреля, православные христиане — 2 мая.
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