Двое военнослужащих устроили стрельбу в пассажирском поезде Киев – Новоалексеевка

Поезд № 126 Киев — Новоалексеевка задерживается на 6 часов из-за стрельбы, которую устроили двое военнослужащих, оба обезоружены и задержаны спецназом, сообщили в АО «Укрзализныця».

«Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции обезоружены двое пассажиров поезда № 126 Киев — Новоалексеевка — военнослужащие, которые открыли стрельбу в вагоне. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении УЗ, обнародованном во вторник утром.

В информации подчеркивается, что нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград.

В пресс-службе ведомства отметили, что после проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту возбуждено уголовное производство.

«Сейчас поезд задерживается в пути примерно на 6 часов. Железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы уменьшить его отставание от графика», — добавили в УЗ.

Ведомство выразило благодарность поездной бригаде поезда за «высококвалифицированные действия в нестандартной ситуации». Подчеркивается, что до прибытия правоохранителей железнодорожники принимали все возможные меры чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали.

«Уже собрана информация о пересадке пассажиров указанного поезда. „Укрзализныця“ организует наиболее удобные стыковочные маршруты для пассажиров, следующих далее по железной дороге», — сказано в сообщении.