В Испании пока не готовы внедрять четырехдневную рабочую неделю

Правительство Испании не планирует запуск пилотного проекта по сокращению рабочей недели до четырех дней или 32 часов раньше будущего года. Об этом сообщила во вторник газета El Confidencial.
По ее информации, такое решение обусловлено тем, что расходы на реализацию инициативы будут покрываться не за счет европейского фонда восстановления экономики, как планировалось изначально, а будут заложены в бюджет на будущий год. В результате проект не удастся запустить до 2022 года, поскольку парламент начнет рассмотрение госбюджета в октябре или ноябре, а его обработка в палате должна завершиться к концу текущего года.
Инициатива по внедрению четырехдневной рабочей недели в Испании принадлежит партии «Мас Паис». Ожидается, что на реализацию предложения может быть выделено €50 млн, которые пойдут на компенсацию увеличения почасовой оплаты труда сотрудников. К пилотному проекту по сокращению рабочей недели могут присоединиться около 200 предприятий в Испании, где в общем трудятся от 3 тыс. до 6 тыс. человек.
В декабре прошлого года Пабло Иглесиас, занимавший на тот момент пост заместителя председателя правительства и министра по социальным правам и повестке дня до 2030 года, заверял в интервью телекомпании RTVE, что министерство труда Испании изучает вопрос возможного сокращения рабочей недели до четырех дней.
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