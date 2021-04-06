Войти
Зеленский назвал ПДЧ и НАТО способом завершить войну на Донбассе
позиция
Зеленский назвал ПДЧ и НАТО способом завершить войну на Донбассе
Лукашенко предложил позакрывать часть посольств Беларуси
соседи
Лукашенко предложил позакрывать часть посольств Беларуси

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

деньги
RSS

Ким Кардашьян официально стала миллиардершей

502
Ким Кардашьян официально стала миллиардершей

В 2011 году, когда Forbes обратил на Ким Кардашьян внимание, у нее было 6,6 млн подписчиков в Twitter (чуть меньше, чем у Барака Обамы, и немного больше, чем у актера Эштона Кутчера). В 2016-м она попала на обложку издания за счет успеха мобильной игры о себе «Kim Kardashian: Hollywood», которая принесла ей $51 млн. В 2021 году Ким Кардашьян-Уэст официально вошла в мировой список миллиардеров Forbes.

Журнал оценивает состояние знаменитости в $1 млрд. Еще в октябре 2020-го в подсчетах Forbes фигурировали $780 млн, но доходы от бизнесов KKW Beauty и Skims, а также от реалити-шоу и рекламных контрактов за пять месяцев существенно подпитали финансовые достижения Ким.

Кардашьян-Уэст основала KKW Beauty в 2017 году, последовав примеру сестры Кайли Дженнер, с успехом запустившей бренд Kylie Cosmetics. Бизнес-план Ким позаимствовала у родственницы, привлекая поклонников через соцсети. Первая партия из 300 тыс. наборов для контуринга была раскуплена за два часа. В 2018 году KKW Beauty стала выпускать тени для век, консилеры, помады и парфюмерию. Все это принесло около $100 млн дохода.

В 2020 году Ким Кардашьян продала 20% KKW Beauty французско-американскому косметическому конгломерату Coty за $200 млн. Coty оценил компанию Ким в $1 млрд.

Другая компания, которую основала знаменитость, производит корректирующее белье. Бренд Skims был запущен в 2019 году при поддержке основательницы Net-a-Porter Натали Массене и Эндрю Розена из Theory. Ким вновь привлекла внимание к бренду с помощью своих многочисленных подписчиков (сейчас их количество достигает 69 млн в Twitter и 213 млн в Istagram). Skims взлетел стремительно, выиграв даже в пандемию, когда многие модные производители терпели убытки. Потребители оценили предприятие Ким Кардашьян-Уэст в локдаун, обратив внимание на удобную домашнюю одежду.

Ким Кардашьян-Уэст владеет контрольным пакетом акций Skims, но компания не раскрывает свои доходы. Источник Forbes рассказал о сделке, в рамках которой компания оценивается в $500 млн, а доля Ким — в $225 млн. Этого достаточно, чтобы увеличить ее финансовое состояние до $1 млрд.

Остальная часть доходов Кардашьян-Уэст исходит из различных инвестиций, в том числе, в недвижимость. Ежегодно с 2012 года она зарабатывает не менее $10 млн от телешоу, мобильной игры и недвижимости в Калифорнии, а также имеет доход с акций Disney, Amazon, Netflix и Adidas, которые ее «будущий бывший муж» Канье Уэст подарил ей на Рождество в 2017 году.

Читайте также: Топ-10 самых богатых людей мира по версии Forbes

Forbes подчеркивает, что именно компании, которые открыла и взрастила Ким, принесли ей место в списке миллиардеров. В день, когда Кардашьян появилась на обложке Forbes, она написала в Twitter, высмеивая многолетнюю критику в свой адрес: «Неплохо для девушки без таланта».

миллиардеры, Ким Кардашьян
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 6 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
публицист

Мастер-класс любви

После просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это не возможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной.
Иван Славинский
Иван Славинский
журналист

«Нужно валить?» Валите лесом!

Казалось бы, уже можно было научиться на чужих ошибках! Так нет! Сколько депутатов только в этом созыве «спалились», потому что вели прямо в зале в смартфоне переписку на личные темы. Начиная с пресловутого Богдана Яременко, умудрившегося «снимать» индивидуалку – т.е. женщину с низкой социальной ответственностью – прямо в зале Верховной Рады. Но, как видим, история учит тому … что ничему не учит.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как сдвигать горы, когда все идет наперекосяк

Иногда наша жизнь настолько беспорядочна, что мы чувствуем себя подавленными и не способными удержаться на плаву. Кажется, что мы ничего не успеваем, слишком напряжены, отвлечены, недисциплинированны и вообще недостойны. И со всем этим грузом приходиться заниматься важной работой. И пытаться добиться высоких результатов. Как же сосредоточиться и сделать нечто значимое, столкнувшись с хаосом и подавленностью?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016