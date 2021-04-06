Ким Кардашьян официально стала миллиардершей

В 2011 году, когда Forbes обратил на Ким Кардашьян внимание, у нее было 6,6 млн подписчиков в Twitter (чуть меньше, чем у Барака Обамы, и немного больше, чем у актера Эштона Кутчера). В 2016-м она попала на обложку издания за счет успеха мобильной игры о себе «Kim Kardashian: Hollywood», которая принесла ей $51 млн. В 2021 году Ким Кардашьян-Уэст официально вошла в мировой список миллиардеров Forbes.

Журнал оценивает состояние знаменитости в $1 млрд. Еще в октябре 2020-го в подсчетах Forbes фигурировали $780 млн, но доходы от бизнесов KKW Beauty и Skims, а также от реалити-шоу и рекламных контрактов за пять месяцев существенно подпитали финансовые достижения Ким.

Кардашьян-Уэст основала KKW Beauty в 2017 году, последовав примеру сестры Кайли Дженнер, с успехом запустившей бренд Kylie Cosmetics. Бизнес-план Ким позаимствовала у родственницы, привлекая поклонников через соцсети. Первая партия из 300 тыс. наборов для контуринга была раскуплена за два часа. В 2018 году KKW Beauty стала выпускать тени для век, консилеры, помады и парфюмерию. Все это принесло около $100 млн дохода.

В 2020 году Ким Кардашьян продала 20% KKW Beauty французско-американскому косметическому конгломерату Coty за $200 млн. Coty оценил компанию Ким в $1 млрд.

Другая компания, которую основала знаменитость, производит корректирующее белье. Бренд Skims был запущен в 2019 году при поддержке основательницы Net-a-Porter Натали Массене и Эндрю Розена из Theory. Ким вновь привлекла внимание к бренду с помощью своих многочисленных подписчиков (сейчас их количество достигает 69 млн в Twitter и 213 млн в Istagram). Skims взлетел стремительно, выиграв даже в пандемию, когда многие модные производители терпели убытки. Потребители оценили предприятие Ким Кардашьян-Уэст в локдаун, обратив внимание на удобную домашнюю одежду.

Ким Кардашьян-Уэст владеет контрольным пакетом акций Skims, но компания не раскрывает свои доходы. Источник Forbes рассказал о сделке, в рамках которой компания оценивается в $500 млн, а доля Ким — в $225 млн. Этого достаточно, чтобы увеличить ее финансовое состояние до $1 млрд.

Остальная часть доходов Кардашьян-Уэст исходит из различных инвестиций, в том числе, в недвижимость. Ежегодно с 2012 года она зарабатывает не менее $10 млн от телешоу, мобильной игры и недвижимости в Калифорнии, а также имеет доход с акций Disney, Amazon, Netflix и Adidas, которые ее «будущий бывший муж» Канье Уэст подарил ей на Рождество в 2017 году.

Forbes подчеркивает, что именно компании, которые открыла и взрастила Ким, принесли ей место в списке миллиардеров. В день, когда Кардашьян появилась на обложке Forbes, она написала в Twitter, высмеивая многолетнюю критику в свой адрес: «Неплохо для девушки без таланта».