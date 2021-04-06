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Топ-10 самых богатых людей мира по версии Forbes

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  • Первое место. Джефф Безос, основатель Amazon Возраст: 57 лет Состояние: $177 млрд (плюс $64 млрд по сравнению с прошлым годом)
  • Второе место. Илон Маск, Tesla Возраст: 49 лет Состояние: $151 млрд (плюс $126,4 млрд)
  • Третье место. Бернар Арно и семья, LVMH Возраст: 72 года Состояние: $150 млрд (плюс $74 млрд)
  • Четвертое место. Билл Гейтс, основатель Microsoft Возраст: 65 лет Состояние: $124 млрд (плюс $26 млрд)
  • Пятое место. Марк Цукерберг, Facebook Возраст: 36 лет Состояние: $97 млрд (плюс $42,3 млрд)
  • Шестое место. Уоррен Баффетт, Berkshire Hathaway Возраст: 90 лет Состояние: $96 млрд (плюс $28,5 млрд)
  • Седьмое место. Ларри Эллисон, основатель Oracle Возраст: 76 лет Состояние: $93 млрд (плюс $34 млрд)
  • Восьмое место. Ларри Пейдж, сооснователь Google Возраст: 48 лет Состояние: $91,5 млрд (плюс $40,6 млрд)
  • Девятое место. Сергей Брин, сооснователь Google Возраст: 47 лет Состояние: $89 млрд (плюс $39,9 млрд)
  • Десятое место. Мукеш Амбани, Reliance Industries Возраст: 63 года Состояние: $84,5 млрд (плюс $47,7 млрд)

Журнал Forbes в 35-й раз составил глобальный список богатейших людей. За год их число выросло на 660 человек. Общее состояние 2755 участников списка составило $13,08 трлн. Лидером по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, его состояние выросло на $64 млрд.

 

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