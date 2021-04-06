Топ-10 самых богатых людей мира по версии Forbes

Первое место. Джефф Безос, основатель Amazon Возраст: 57 лет Состояние: $177 млрд (плюс $64 млрд по сравнению с прошлым годом)

Журнал Forbes в 35-й раз составил глобальный список богатейших людей. За год их число выросло на 660 человек. Общее состояние 2755 участников списка составило $13,08 трлн. Лидером по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, его состояние выросло на $64 млрд.