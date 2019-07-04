Войти
Путин озвучил, чего ждет от Зеленского
позиция
Путин озвучил, чего ждет от Зеленского
Волкер назвал «великолепной» встречу с Зеленским
дружба народов
Волкер назвал «великолепной» встречу с Зеленским

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

их нравы
RSS

Ким Кардашьян отсудила $2,7 млн компенсации за нарушение авторских прав

151
Ким Кардашьян отсудила $2,7 млн компенсации за нарушение авторских прав

В постановлении суда говорится, что компания Missguided неоднократно без разрешения использовала имя и образ фотомодели на платформах в социальных сетях с целью продвижения продаж одежды.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян получит $2,7 млн в качестве компенсации за нанесенный ей ущерб от компании Missguided USA, сообщил в среду интернет-ресурс TMZ.

Суд в США удовлетворил исковую жалобу 38-летней фотомодели и телеведущей, поданную в феврале текущего года. «Missguided неоднократно без разрешения использовала имя и образ Кардашьян на платформах в социальных сетях с целью продвижения продаж одежды», — приводит ресурс выдержки из постановления суда. Он обратил внимание на то, что на сайте ответчика найдены целые страницы, посвященные платьям, фасон которых практически идентичен моделям из коллекции светской львицы.

Согласно публикации, главная вина Missguided USA состоит в том, что она пользовалась фотографиями Кардашьян и похожих на нее манекенщиц, чтобы создать у покупателей ложное впечатление, будто Ким является лицом фирмы. Постановление вынесено заочно ввиду неявки представителей Missguided USA в суд. Этому предприятию предписано прекратить продажи изделий, похожих по дизайну на авторские произведения знаменитости.

Изначально фотомодель требовала, чтобы компания, занимающаяся выпуском одежды, заплатила ей $5 млн. Суд, в который обратилась Кардашьян, попросил ее обосновать столь высокую оценку нанесенного ущерба. Ким с помощью адвокатов предоставила документы, доказывающие ее способность зарабатывать крупные суммы денег. Так, фотомодель утверждала, что каждый пост в Instagram приносит ей от $300 до 500 тыс.

Читайте также: Путин рассказал, чем Россия лучше США

Журнал Forbes оценивает состояние Кардашьян в $350 млн, ставя ее на 30-е место в списке 100 знаменитостей с самыми высокими доходами. Издание считает, что основой богатства фотомодели является компания KKW Beauty, выпускающая наборы косметики и духи.

авторские права, Ким Кардашьян
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 июля 2019
Среда, 3 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016