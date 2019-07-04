Ким Кардашьян отсудила $2,7 млн компенсации за нарушение авторских прав

В постановлении суда говорится, что компания Missguided неоднократно без разрешения использовала имя и образ фотомодели на платформах в социальных сетях с целью продвижения продаж одежды.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян получит $2,7 млн в качестве компенсации за нанесенный ей ущерб от компании Missguided USA, сообщил в среду интернет-ресурс TMZ.

Суд в США удовлетворил исковую жалобу 38-летней фотомодели и телеведущей, поданную в феврале текущего года. «Missguided неоднократно без разрешения использовала имя и образ Кардашьян на платформах в социальных сетях с целью продвижения продаж одежды», — приводит ресурс выдержки из постановления суда. Он обратил внимание на то, что на сайте ответчика найдены целые страницы, посвященные платьям, фасон которых практически идентичен моделям из коллекции светской львицы.

Согласно публикации, главная вина Missguided USA состоит в том, что она пользовалась фотографиями Кардашьян и похожих на нее манекенщиц, чтобы создать у покупателей ложное впечатление, будто Ким является лицом фирмы. Постановление вынесено заочно ввиду неявки представителей Missguided USA в суд. Этому предприятию предписано прекратить продажи изделий, похожих по дизайну на авторские произведения знаменитости.

Изначально фотомодель требовала, чтобы компания, занимающаяся выпуском одежды, заплатила ей $5 млн. Суд, в который обратилась Кардашьян, попросил ее обосновать столь высокую оценку нанесенного ущерба. Ким с помощью адвокатов предоставила документы, доказывающие ее способность зарабатывать крупные суммы денег. Так, фотомодель утверждала, что каждый пост в Instagram приносит ей от $300 до 500 тыс.

Журнал Forbes оценивает состояние Кардашьян в $350 млн, ставя ее на 30-е место в списке 100 знаменитостей с самыми высокими доходами. Издание считает, что основой богатства фотомодели является компания KKW Beauty, выпускающая наборы косметики и духи.