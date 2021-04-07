Годовой тариф на газ для населения начнет действовать с 1 мая

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление, которым вводятся летние тарифы на газ с 1 мая 2021 года.
Как передает Укринформ, решение было принято на заседании регулятора 7 апреля.
«С 1 мая будет введена годовая цена по умолчанию, ее получат все потребители. Это избавит рынок от турбулентности. Цена будет одна», — сказал глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк.
Годовой тариф будет действовать с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.
«В течение месяца, мы обсуждали этот вопрос, мы убедились, что решение очень правильное. Мы обсудили и учли все замечания», — отметил Тарасюк.
Все поставщики, которые поставляют газ для населения или имеют такое желание, будут обязаны в период до 25 апреля 2021 довести до всех бытовых потребителей информацию о ценах, которые будут действовать в течение этого периода.
В период действия летнего контракта цену можно будет менять только в сторону уменьшения. Увеличивать цену по сравнению с той, которая будет установлена по состоянию на 25 апреля, невозможно.
Вместе с тем, поставщик сможет предлагать любые другие продукты для потребителей. Кроме того, потребители могут менять поставщика.
«Если потребитель, просчитав свое потребление, будет считать нужным изменить годовой продукт, у него будут все права и возможности», — отметили в регуляторе.
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